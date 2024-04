Leverkusen tem primeira oportunidade de conquistar título inédito da Bundesliga

É até possível que nem seja necessário esperar pelo jogo do Leverkusen, no domingo, se o Bayern não conseguir derrotar o Colônia (17º) em casa no sábado e o Stuttgart (empatado em terceiro com 60 pontos) tampouco vencer o Eintracht (6º).

Em circunstâncias normais, ninguém duvidaria da vitória do Bayern contra uma equipe que luta para evitar o rebaixamento, mas é menos óbvio se for observada a trajetória do clube bávaro nesta temporada, especialmente nesta reta final.

Duas derrotas nas últimas duas rodadas, contra o Borussia Dortmund (2-0) e o Heidenheim (3-2), praticamente acabaram com qualquer chance do Bayern de continuar na luta pela taça.

Além do título, o Leverkusen também tem o desafio de vencer o campeonato sem perder uma única partida: por enquanto soma 24 vitórias e 4 empates.

Uma sequência de triunfos que se estendeu às outras competições, e que levou o time e sua torcida a sonharem com uma tríplice coroa histórica.

Até hoje o clube fundado pela multinacional Bayer conquistou em sua história apenas uma Copa da Alemanha, em 1993, e a Copa de Uefa, em 1988.