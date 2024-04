O cineasta americano Francis Ford Coppola retorna ao Festival de Cannes com "Megalopolis", 45 anos depois de conquistar a sua segunda Palma de Ouro com "Apocalypse Now" (1979), anunciou nesta quinta-feira a organização do evento.

O consagrado diretor, de 85 anos, venceu sua primeira Palma de Ouro com "A Conversação", em 1974. A 77ª edição do Festival de Cannes acontecerá de 14 a 25 de maio.

