México está 'prestes a comprar' tecnologia contra fentanil por US$ 1 bilhão

O congressista democrata Tim Kaine perguntou a Chris Landberg, subsecretário adjunto do Escritório de Assuntos Internacionais sobre Narcóticos e Aplicação da Lei do Departamento de Estado, que nota ele daria ao México por sua cooperação com os Estados Unidos contra esse problema.

"Você está se referindo a uma classificação em letras?", disse Landberg durante uma sessão no subcomitê de Relações Exteriores do Senado sobre o combate às redes criminosas transnacionais e à corrupção na América Latina e no Caribe.

"Acho que daria uma nota bastante alta para o esforço", mas como é a principal causa "de morte para os americanos entre 18 e aproximadamente 50 anos, temos muito trabalho pela frente", declarou Landberg, que acredita que ninguém merece "uma nota A na luta contra o fentanil".

"A relação com o México é chave. E estamos trabalhando com eles em todos os níveis", tanto internacional, como trilateral, junto com o Canadá, e bilateral, detalhou.

"O fato de estarem prestes a comprar 1 bilhão de dólares em equipamentos de escaneamento portuário de empresas americanas mostra o compromisso" do governo mexicano em enfrentar o fluxo de precursores do fentanil, acrescentou.

"É uma responsabilidade compartilhada" porque parte do fluxo passa pelos Estados Unidos, embora a maioria dos precursores chegue ao México da China, disse Landberg.