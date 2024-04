Novo filme biográfico sobre Amy Winehouse estreia nos cinemas britânicos com polêmica

No jornal The Guardian, Zach Schonfeld pontuou no The Guardian que esse tipo de filme biográfico "ainda é lucrativo".

"É quase impossível pensar em uma razão sincera para fazer um filme sobre Winehouse, a menos que seja motivado pela ganância", escreveu a jornalista do The Independent especializada em música, Roisin O'Connor, filha da cantora Sinead O'Connor.

- Estilo peculiar -

Amy Winehouse sofreu uma overdose de álcool em 2011 e foi encontrada morta, aos 27 anos, deixando um legado no mundo da música com sua voz rouca e emocionante, letras íntimas e poderosas e um estilo único inspirado nos anos 50, como o icônico cabelo e suas várias tatuagens.

Sua carreira mundial foi alavancada em 2006 por consequência do sucesso "Rehab", no qual a londrina escreve sobre a luta contra o vício para seu segundo álbum, "Back to Black", premiado com um Grammy nos Estados Unidos.

O filme biográfico produzido pela diretora britânica Sam Taylor-Johnson, conhecida por "Cinquenta Tons de Cinza", é o segundo filme dedicado à cantora após o documentário vencedor do Oscar de Asif Kapadia, "Amy", em 2015, que foi criticado pela família Winehouse.