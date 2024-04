O esporte, a nova frente da guerra de propaganda do Estado Islâmico

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI), que reivindicou a autoria de grandes e sangrentos ataques nos últimos meses, fez do esporte uma peça fundamental em sua guerra de propaganda, a poucos meses da Eurocopa na Alemanha e dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Lucas Webber, especialista em jihadismo e cofundador do site especializado Militant Wire, explica à AFP as estratégias de comunicação do EI e de seu braço no Afeganistão, o Estado Islâmico de Khorasan (IS-K), o mais capacitado a organizar grandes ataques no exterior.

Foi este grupo que ameaçou realizar ataques nos estádios onde foram disputados os jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na terça (9) e quarta-feira (10).