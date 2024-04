O.J. Simpson, o astro do futebol americano que caiu em desgraça

O.J. Simpson, que morreu aos 76 anos na última quarta-feira (10), será lembrado como o astro do futebol americano que foi julgado e absolvido pelo assassinato de sua ex-mulher, um veredicto que não o impediu de cair em desgraça.

Orenthal James Simpson era considerado um deus nos Estados Unidos e sua fama não diminuiu quando ele pendurou as chuteiras e entrou para o mundo do entretenimento.

Mas o assassinato de sua ex-esposa Nicole Brown Simpson e de um amigo, Ron Goldman, o levou do Olimpo para o banco dos réus em 1994, no chamado "julgamento do século".