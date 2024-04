O.J. Simpson, protagonista de caso de duplo assassinato, morre aos 76 anos (família)

O.J. Simpson, o ex-astro do futebol americano da NFL cuja absolvição em 1995 no chamado "julgamento do século" pelos assassinatos brutais de sua ex-esposa e de um amigo dela chocou o mundo, morreu aos 76 anos, anunciou sua família nesta quinta-feira (11).

"No dia 10 de abril, nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à batalha contra o câncer", escreveu sua família na rede social X.

O.J. Simpson era considerado um deus nos Estados Unidos e sua fama não diminuiu quando ele pendurou as chuteiras e entrou para o mundo do entretenimento. Mas o assassinato de sua ex-esposa Nicole Brown Simpson e de um amigo, Ron Goldman, o levou do Olimpo para o banco dos réus em 1994, no chamado "julgamento do século".