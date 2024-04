Palmeiras vence uruguaio Liverpool (3-1) de virada e lidera Grupo F da 'Liberta'

Com esta vitória, o Palmeiras passa a liderar o Grupo F com 4 pontos, os mesmos do equatoriano Independiente del Valle, enquanto o Liverpool permanece em terceiro com 1 ponto, e o argentino San Lorenzo de Almagro é o lanterna, também com um ponto.

--- Ficha técnica

Copa Libertadores 2024 - Grupo F - Segunda rodada

Palmeiras - Liverpool 3 - 1

Estádio: Allianz Parque (São Paulo)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)