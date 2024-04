Quando México e Equador 'brigam', o tráfico sai ganhando, diz funcionário dos EUA

"Apenas os traficantes de drogas e os criminosos ganham quando Equador e México brigam", declarou hoje Mark Wells, vice-secretário adjunto principal do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado durante uma sessão no Senado sobre a luta contra as redes do crime organizado transnacional e a corrupção na região.

O Equador é cenário de uma espiral de violência que levou o presidente Daniel Noboa a declarar a existência de um "conflito armado interno".

"Muitos dos problemas atuais do Equador estão relacionados com a presença de cartéis mexicanos e da cocaína colombiana" porque é "um importante ponto de passagem", ressaltou Wells.

"Assim que realmente fazemos um chamado a ambos os governos para que cooperem e tentem encontrar uma saída e superar essa disputa", reiterou.

Na terça-feira, a Casa Branca condenou a incursão equatoriana na embaixada mexicana após uma primeira reação do Departamento de Estado que López Obrador considerou muito frouxa.

erl/nn/rpr/am