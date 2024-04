'Sem consenso' no Conselho de Segurança sobre adesão da Palestina à ONU

Os membros do Conselho de Segurança da ONU não chegaram a um consenso nesta quinta-feira (11) sobre uma tentativa improvável dos palestinos de obter a plena adesão à ONU, segundo a presidente do órgão.

"Não houve consenso" durante uma reunião a portas fechadas, disse a embaixadora de Malta, Vanessa Frazier, que preside a presidência rotativa do conselho para abril. "No entanto, a maioria foi muito claramente a favor de avançar com a adesão."

abd/cha/nn/am