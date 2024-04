Tribunal no Peru anunciará decisão por assassinato de ambientalistas na Amazônia

O Ministério Público acusou cinco pessoas pelo crime: os irmãos Josimar e Segundo Atachi, José Carlos Estrada, Hugo Soria e Eurico Mapes. Para cada um, pediu 35 anos de prisão.

A leitura da sentença pode durar entre duas e cinco horas, de acordo com fontes judiciais.

O caso Saweto, como é conhecido popularmente, está sob responsabilidade da juíza Karina Bedoya, do Tribunal Penal Colegiado de Ucayali, na cidade de Pucallpa. O julgamento começou em novembro de 2023.

Trata-se do segundo julgamento dos envolvidos, que foram condenados em primeira instância a 28 anos em fevereiro de 2023, mas depois um tribunal de apelações anulou a sentença e ordenou em agosto outro processo, alegando "irregularidades" com o depoimento de uma testemunha, segundo o advogado dos familiares das vítimas, Yusen Caraza.

- "Queremos justiça" -

"É urgente evitar qualquer percepção de impunidade, dado o prolongado processo judicial sem uma sentença firme, e garantir justiça para as vítimas e suas famílias", exigiu a Defensoria do Povo no X (antigo Twitter).