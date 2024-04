Barça terá logo de Karol G em sua camisa em jogo contra Real Madrid

O logo com um coração de arame farpado de Karol G aparecerá pela primeira vez na camisa da equipe feminina para o jogo da Liga F contra o Villarreal, no sábado, antes de o time masculino exibi-lo contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, no dia 21 de abril.

O Real Madrid lidera a LaLiga com oito pontos de vantagem sobre o Barcelona, que precisa vencer para diminuir a diferença e ter chances de reter o título.

Os catalães assinaram seu acordo de patrocínio com o Spotify em março de 2022 por quatro temporadas e está avaliado em 280 milhões de euros (cerca de R$ 1,53 bilhão pela cotação atual).

