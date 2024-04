De Allyson Felix a Simone Biles: os grandes nomes dos Jogos Olímpicos

Após uma pausa de dois anos, ela voltou à competição em 2023, ganhando seu oitavo título nacional individual em dez anos e seu sexto título mundial. Nessa competição, ela realizou um duplo mortal para trás com o corpo dobrado, uma manobra nunca antes feita por uma mulher em competição.

No entanto, tudo poderia ter terminado em Tóquio para esta ágil mulher de 1,42 metros. Sendo a grande favorita da ginástica nesses Jogos, Biles desistiu da maioria das provas alegando estar priorizando sua "saúde mental". O motivo? Uma brutal e imprevisível incapacidade de se orientar no espaço durante os saltos.

Aos anéis olímpicos que ela tem tatuados no antebraço direito desde 2016, ela adicionou três palavras acima do coração: "Still I Rise" (E ainda assim me levanto). A frase é o título de um poema da afro-americana Maya Angelou, ativista pelos direitos civis que foi estuprada quando criança.

