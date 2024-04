Formados e desempregados: os jovens eleitores revoltados da Índia

Em um centro de busca de empregos na periferia de Mumbai, a capital financeira da Índia, Mahesh Bhopale sonha com um trabalho no governo com um bom salário, como milhões de jovens formados e desempregados no país.

Esta é uma realidade incontornável para os políticos do país de maior população do mundo antes das eleições que começam em 19 de abril: uma das economias de crescimento mais rápido do planeta não tem vagas de empregos qualificados em número suficiente para os seus jovens com boa formação.

"A única forma de sair desta vida é conseguir um emprego no governo e obter bons benefícios", disse Bhopale, 27 anos, formado em Biologia. "Isto nos ajudará a casar e começar uma família.