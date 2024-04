Guerra em Gaza mata dezenas de membros de uma mesma família

Em menos de um mês, as bombas do Exército israelense caíram duas vezes no local onde membros da família Tabatibi, que já perdeu por volta de sessenta pessoas na guerra em Gaza, haviam se refugiado.

O último ataque ocorreu na noite de quinta-feira no bairro densamente povoado de Al Daraj, no norte da Cidade de Gaza, e matou pelo menos 25 membros da família Tabatibi, explicou um parente.

Em uma rua estreita, o edifício de seis andares onde viviam seguia de pé, mas com as sacadas da fachada mal preservadas, o térreo destruído pelo fogo e o interior cheio de escombros, segundo imagens captadas pela AFP.