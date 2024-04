Irã lança ataque com drones contra Israel

"Estamos monitorando a ameaça no espaço aéreo. É uma ameaça que levará várias horas para alcançar o território do Estado de Israel", afirmou Hagari, garantindo que Israel está trabalhando de perto com os Estados Unidos e seus aliados na região para "interceptar os drones do Irã".

Os Guardiães da Revolução, o exército ideológico da República Islâmica do Irã, afirmaram que se trata de um ataque "com drones e mísseis".

A Casa Branca disse que "é provável que esse ataque se desenvolva ao longo de várias horas" e acrescentou que os Estados Unidos "apoiarão o povo de Israel".

Pouco antes, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu havia garantido que Israel estava "preparado [...] tanto em defesa quanto em ataque" para um "ataque direto do Irã", que havia ameaçado com retaliações pelo recente bombardeio de seu consulado em Damasco.

Israel, que à tarde anunciou o fechamento das escolas em todo o país "levando em conta a situação de segurança", informou o fechamento de seu espaço aéreo a partir das 21h30 GMT (18h30 de Brasília), medida que também foi adotada pelo Iraque, Jordânia e Líbano.

O Irã havia ameaçado com retaliações pelo bombardeio de seu consulado em Damasco em 1º de abril, no qual dois de seus generais e outros militares foram mortos e que atribuiu a Israel.