Israel bombardeia Gaza e permanece em alerta por ameaça iraniana

O Hamas informou que dezenas de casas e prédios residenciais foram atacados com explosivos no campo de refugiados de Nuseirat e que dezenas de bombardeios atingiram Al Zahra, Al Mughraqa e Al Maghazi, no centro da Faixa de Gaza.

No bairro de Al Daraj, 25 pessoas morreram em um bombardeio que atingiu a casa de uma família.

"A situação é terrível e continua piorando. Os bombardeios não param", disse Imad Abu Shawish, de 39 anos.

Além do conflito em Gaza, aumenta a preocupação com uma eventual escalada regional, depois que o Irã acusou Israel de ser responsável pelo bombardeio contra seu consulado na capital da Síria em 1º de abril, uma ação que matou sete integrantes da Guarda Revolucionária, incluindo dois generais.

O governo americano alertou para o perigo de um ataque iraniano ou de grupos vinculados a Teerã. O general Michael Erik Kurilla, que está à frente do Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom), viajou a Israel.

Washington restringiu os deslocamentos de seus funcionários em Israel devido à ameaça e a França recomendou nesta sexta-feira que seus cidadãos não viagem ao Irã, Líbano, Israel e aos Territórios Palestinos. A companhia aérea alemã Lufthansa suspendeu os voos com pouso e decolagem de Teerã.