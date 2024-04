Lei para liberação do aborto supera primeiro obstáculo no Parlamento polonês

Quatro projetos de lei para liberação do aborto, apresentados pela coalizão governante na Polônia, superaram nesta sexta-feira (12) o primeiro obstáculo no Parlamento: os deputados descartaram as propostas que pediam a rejeição dos textos de lei.

A coalizão pró-europeia na Polônia chegou ao poder em outubro com a promessa de liberalizar o aborto, atualmente permitido apenas em caso de estupro, incesto ou quando apresenta ameaça para vida ou saúde da mãe.

"Cumprimos nossa palavra! O Parlamento seguirá adiante com todos os projetos sobre o direito ao aborto", declarou nas redes sociais a Coalizão Cívica, liderada pelo primeiro-ministro Donald Tusk, após a votação.