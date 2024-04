Mistério sobre a última desaparecida israelense do ataque de 7 de outubro

Quando as sirenes de alerta soaram na manhã de 7 de outubro, Bilha Inon e seu marido Yakovi se refugiaram no quarto do pânico de sua casa em Netiv Haasara, no sul de Israel. Depois disso, o rastro de Bilha se perdeu.

Yakovi, agrônomo aposentado, está na lista oficial de vítimas fatais do ataque executado pelo Hamas a partir de Gaza. Seu DNA foi encontrado entre restos humanos.

Mas nada se sabe sobre Bilha, professora de artes plásticas de 75 anos. Ela é a única israelense que ainda está na lista de desaparecidos no ataque perpetrado pelo movimento islamista palestino.