O grupo midiático de Trump, uma gangorra na Bolsa

"A indústria midiática está em crise, e este grupo está totalmente ligado a Donald Trump, que não é eterno", explica o acadêmico.

- "Motivações ideológicas" -

Como então explicar o alcance desta capitalização, maior que a da rede de fast food Shake Shack e da fabricante de pneus Goodyear?

"É uma 'ação meme'", diz Matthew Kennedy, usando a expressão que nasceu no início de 2021, quando pequenos corretores de ações, unidos na rede social Reddit, aumentaram as cotações vários títulos de empresas em dificuldades.

"É uma combinação de especuladores de curto prazo, mas também... pequenos investidores individuais que querem acreditar nesta empresa e não se preocupar com suas bases", disse Jay Ritter, comparando o TMTG à rede de lojas GameStop, símbolo das "ações meme".

Alguns ficaram surpresos, segundo Jay Ritter, com a publicação do desempenho financeiro do TMTG. A perspetiva de uma venda em massa de títulos, o mais rapidamente possível, por parte do próprio Donald Trump, necessitado de liquidez, também joga contra as ações.