O sofrimento silencioso do Sudão após um ano de 'guerra esquecida'

Antes do conflito, o Sudão já era um dos países mais pobres do mundo. Mas, segundo a ONU, o programa de resposta humanitária para o país obteve apenas 3,1% do financiamento até janeiro, o que ajuda a atender apenas uma a cada 10 pessoas necessitadas.

- "Marco da vergonha" -

Das dezenas de ONG que trabalhavam no país, "não resta quase nenhuma", disse Christos Christou, presidente internacional dos Médicos Sem Fronteiras (MSF).

O sistema de saúde sofreu um colapso e a maior parte das terras agrícolas não tem mais vigilância, segundo os dizem os investigadores.

"O mundo continua olhando para o outro lado", denunciou Will Carter, diretor para o Sudão do Conselho Norueguês para os Refugiados, uma das poucas organizações, ao lado do MSF, que mantém as operações no país.

O aniversário da guerra é "um marco da vergonha", disse Carter, para quem a comunidade internacional "permitiu o agravamento da catástrofe piorasse".