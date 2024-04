Prestes a lançar livro, Rushdie conta o que pensou ao ser esfaqueado

Nascido em Mumbai, o autor de "Os Versos Satânicos" foi atacado por um homem com uma faca em agosto de 2022, quando se preparava para uma conferência no estado americano de Nova York.

Rushdie contou no programa que um dos cirurgiões que o salvaram lhe disse: "Primeiro, você teve muito azar. Depois, muita sorte." No primeiro caso, ele se referia ao fato de o escritor ter sido vítima de um ataque. No segundo, ao fato de ter ficado evidente que o agressor "não sabia matar alguém com uma faca".

Rushdie tem vivido nos últimos anos com mais liberdade e se tornou uma figura conhecida no circuito social de Nova York.

sct/dw/llu/nn/lb/am

© Agence France-Presse