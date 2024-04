Temporada de 2025 da Fórmula 1 terá 24 GPs e começará na Austrália

Ao contrário desta temporada, estas duas provas terão novamente o formato habitual de um fim de semana de Fórmula 1, com a corrida no domingo. Apenas a prova do GP de Las Vegas, no final da temporada, será realizado num sábado.

O resto do calendário de 2025 será muito semelhante ao de 2024, com algumas datas ligeiramente modificadas, como o Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, antecipado para o início de junho, e o da Hungria, agora depois da corrida da Bélgica, pouco antes da pausa do verão europeu.

Serão três fins de semana consecutivos programados, emendando Japão, Bahrein e Arábia Saudita em abril, depois Ímola, Mônaco e Barcelona no final de maio e início de junho e, finalmente, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi para terminar a temporada no final de novembro e início de dezembro.

Haverá também um total de cinco "back-to-back", dois fins de semana consecutivos de Grande Prêmio, ao longo do ano.

No entanto, a Fórmula 1 não revelou o número de corridas 'sprint' nem os circuitos em que elas serão realizadas.

As datas e locais dos testes de pré-temporada também são desconhecidos por enquanto, mas provavelmente deverão ser realizados no Bahrein, assim como ocorreu nos últimos anos.