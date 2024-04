'Um novo começo para o Haiti', comemora a Caricom após criação de conselho presidencial

A Comunidade do Caribe (Caricom) comemorou, nesta sexta-feira (12), a criação do conselho presidencial de transição no Haiti, ao considerar que oferece a possibilidade de um "novo começo" para o país, abalado pela violência.

"Os Chefes de Governo da Comunidade do Caribe (Caricom) recebem com agrado a notícia da publicação hoje do decreto que estabelece o Conselho Presidencial de Transição no Haiti", ressaltou o bloco, mediador do processo. "O estabelecimento do Conselho de nove membros, de base ampla e politicamente inclusivo, assinala a possibilidade de um novo começo para o Haiti".

