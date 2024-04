Trump 'quer levar os EUA de volta a 1800' no tema do aborto, diz Harris

A vice-presidente Kamala Harris disse nesta sexta-feira (12), no Arizona, que o candidato republicano Donald Trump "quer levar os Estados Unidos de volta a 1800" em termos de direitos reprodutivos, depois que a Suprema Corte do estado restabeleceu uma lei de quase dois séculos que penaliza o aborto.

"Apenas esta semana, aqui no Arizona, o relógio foi retrocedido para 1800 para tirar de cada mulher um dos direitos mais fundamentais: o direito de decidir sobre seu próprio corpo", disse Harris, que está em campanha ao lado do presidente democrata Joe Biden para as eleições de novembro.

pr/nn/lb/am