Voluntários relatam 'desastre humanitário' no Haiti, com balas perdidas, sequestros e medo

A única nota positiva: as ONGs afirmam não receber ameaças diretas e querem continuar o seu trabalho.

"Tentamos ver o lado positivo das coisas, no sentido de que ainda podemos trabalhar. Não sabemos o que acontecerá em alguns meses", observa Virginie Vialas, coordenadora-geral no Haiti da ONG Médicos do Mundo Suíça.

Mas os trabalhadores humanitários estão "no limite" porque o "caos" também afeta as suas vidas privadas, com "o estresse pós-traumático que se acumula constantemente", diz a médica haitiana Elysée Joseph, que trabalha para MSF.

"Aqui a morte é algo constante" e "é um ato de heroísmo continuar trabalhando", afirma. No Haiti, "quando pensamos que o pior já chegou, sempre há algo para agravar a situação".

