Xabi Alonso recomenda a seus jogadores que não pensem no pós-jogo contra o Bremen

"Não pensar muito no que vai acontecer depois": esse foi o conselho que o treinador do Bayer Leverkusen, o espanhol Xabi Alonso, quis dar aos seus jogadores nesta sexta-feira (12), a 90 minutos da provável conquista do primeiro título de campeão alemão nos 120 anos de história do clube fundado em 1904 pela empresa química Bayer.

Ainda invicto após 42 jogos nesta temporada contando todas as competições, o Leverkusen recebe o Werder Bremen no domingo às 12h30 (horário de Brasília), no encerramento da 29ª rodada da Bundesliga, e em caso de vitória levará a taça.

"A equipe está focada, envolvida. Tenho confiança e se fizermos isso haverá o que comemorar. Mas faltam 90 minutos para jogar, para alcançar essa vitória", explicou Xabi Alonso durante a tradicional coletiva de imprensa antes do jogo.