Yulimar Rojas cancela participação nos Jogos de Paris-2024 por lesão

Rojas lutava para se tornar a primeira mulher a quebrar a barreira dos 16 metros no salto triplo. Seu recorde mundial de 15,74 m, estabelecido em ambientes fechados em 20 de março de 2022, dava respaldo a esse objetivo.

"Hoje me sinto muito afetada emocionalmente por não poder representá-los, a vontade de defender meu título olímpico me animou enormemente, mas hoje tenho que parar, entender isso, me recuperar e voltar com muita força para continuarmos voando juntos", disse a atleta.

No dia 5 de julho de 2023, com um salto de 15,16 m, Rojas havia garantido sua vaga olímpica para Paris-2024 e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Centro-Americanos e do Caribe de San Salvador-2023.

