Alto funcionário processado por caso Ayotzinapa é transferido para prisão domiciliar

A Comissão da Verdade Ayotzinapa (CoVAJ), criada pelo governo do presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer o caso, condenou a prisão domiciliar de Murillo Karam.

"Esta ação envia uma mensagem de impunidade para as vítimas e à sociedade. A CoVAJ reitera sua disposição de trabalhar junto com as mães e pais dos jovens desaparecidos", disse na rede social X.

Murillo Karam é apontado como autor da chamada "verdade histórica", como é conhecido o relatório final entregue por seu escritório sobre o desaparecimento dos 43 estudantes, segundo o qual eles foram detidos por policiais corruptos que os entregaram a traficantes de drogas.

Os jovens foram posteriormente assassinados pelos criminosos, que também incineraram seus corpos e jogaram os restos em um rio, de acordo com o mesmo relatório.

Essa versão é rejeitada tanto pelas famílias dos 43 quanto pelos especialistas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que também investigaram o caso e cujas descobertas são a base de uma nova investigação liderada pelo governo de López Obrador.

Até o momento, apenas os restos mortais de três alunos foram localizados, e desde 2022, a prisão de 132 pessoas foi ordenada, incluindo 14 militares e a do ex-procurador.