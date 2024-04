As promessas descumpridas por Paris-2024 desde sua candidatura

Em dezembro de 2022, as autoridades mudaram de opinião para buscar receita adicional após uma revisão orçamentária.

Vários meses depois, a operadora do transporte público da região parisiense anunciou preços especiais durante os Jogos: 4 euros (cerca de R$ 22) o bilhete simples do metrô! Um aumento de quase o dobro em relação aos preços atuais, que se tentou justificar pelo fato de que será aumentada em 15% a frequência do transporte público durante o evento.

. Uma piscina olímpica sem natação

Uma das poucas instalações exportivas construídas especialmente para os Jogos é o Centro Aquático Olímpico (CAO), localizado em Saint Denis, junto ao Stade de France. No entanto, neste novíssimo complexo não serão, por fim, disputadas as provas de natação, já que, por motivos orçamentários, o público foi reduzido a 5.000 espectadores, um terço do exigido pela federação internacional (World Aquatics) para celebrar uma competição internacional de natação.

Assim, no CAO serão disputadas as provas de polo aquático, nado sincronizado e saltos, enquanto as estrelas da piscina terão que ir até o outro lado da capital, para o La Défense Arena, que abrigará as provas de um dos principais esportes dos Jogos, juntamente com o atletismo.

. Impacto ambiental, de positivo a neutro

A princípio, anunciou-se que o impacto ambiental dos Jogos seria "positivo", com a ideia de compensar as emissões de CO2, mas o projeto foi descartado posteriormente.