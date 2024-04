Ataque com drones do Irã contra Israel durará "várias horas" (Casa Branca)

O ataque com drones lançado pelo Irã contra Israel neste sábado (13) provavelmente durará "várias horas", afirmou a Casa Branca, que prometeu apoiar a defesa de seu aliado contra Teerã.

"É provável que este ataque se desenrole ao longo de várias horas", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, em um comunicado, acrescentando que "os Estados Unidos estarão com o povo de Israel e apoiarão sua defesa contra essas ameaças do Irã".

