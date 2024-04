Atlético vence Girona (3-1) com dois de Griezmann e se consolida em 4º no Espanhol

O Atlético de Madrid, com uma dobradinha de Antoine Griezmann, deu neste sábado (13) um importante passo rumo à classificação para a próxima Liga dos Campeões ao vencer o Girona, adversário direto, por 3 a 1 em casa, pela 31ª rodada de LaLiga.

Os 'Colchoneros' permanecem na quarta posição com 61 pontos, quatro a menos que o Girona (3º), mas o mais importante é que se distanciam do Athletic Bilbao (5º, com 56 pontos), que recebe o Villarreal no domingo.

No estádio Metropolitano tudo parecia estar a favor dos visitantes, com o 17º gol no campeonato do ucraniano Artem Dovbyk logo aos 4 minutos, que o coloca provisoriamente como artilheiro do campeonato.