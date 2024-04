Executor do testamento de O.J. Simpson buscará impedir indenização de famílias de supostas vítimas

O pai de Ron, Fred Goldman, processou judicialmente Simpson para obrigá-lo a cumprir a sentença.

No entanto, acredita-se que Simpson tenha pago apenas uma fração da quantia de 1997. Um relatório de 2021 indica que os Goldman haviam recebido pouco menos de 133 mil dólares.

Malcolm LaVergne, advogado de longa data de Simpson, disse neste sábado ao Las Vegas Review-Journal que estava determinado a lutar para que a família Goldman não receba nada do patrimônio de Simpson.

"Espero que os Goldman não recebam nada, zero", declarou. "Especificamente eles. E farei tudo o que estiver ao meu alcance como executor testamentário ou representante pessoal para garantir que não recebam nada."

Aparentemente, LaVergne estava irritado porque os Goldman em certo momento haviam adquirido os direitos do manuscrito do livro de Simpson "If I Did It" ("Se eu tivesse feito") e o haviam renomeado para "If I Did It: Confessions of the Killer" ("Se eu tivesse feito: Confissões do Assassino").

O Review-Journal relatou que LaVergne foi nomeado executor testamentário do patrimônio de Simpson em documentos judiciais apresentados na sexta-feira, um dia após a família do ex-jogador anunciar sua morte.