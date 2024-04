França pede mobilização geral para evitar caos no transporte durante as Olimpíadas

Em 2012, as autoridades britânicas conseguiram reduzir o trânsito em 15% durante os Jogos de Londres.

- Aeroportos -

A Dirif também prevê informar os usuários através de seu aplicativo "Sytadin", da rádio 107.7 FM e de painéis luminosos sobre as rodovias. Também prevê pôr em alerta centenas de agentes para intervir rapidamente em caso de problemas.

A empresa gestora dos aeroportos de Paris, ADP, não espera um aumento importante do tráfego em relação a um verão normal - 200.000 passageiros por dia no Charles de Gaulle e 100.000 em Orly -, mas também se prepara para o evento.

As delegações de atletas contarão com atenção especial. "As infraestruturas estão prontas", entre elas 15 novas linhas de inspeção de valises, explica Edouard Arkwright, diretor-geral-executivo da ADP.

Mas terão que enfrentar dois períodos críticos.