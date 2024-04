Irã e Israel, de aliados a inimigos jurados

"Israel não está vinculado a esse acordo [...] porque o Irã continua querendo nossa destruição", alerta na época o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que insiste que o objetivo iraniano é a bomba atômica.

Israel, uma potência nuclear não declarada, apoia os Estados Unidos quando este país anuncia em maio de 2018, sob as ordens do presidente Donald Trump, sua retirada desse acordo com o Irã.

- Síria, cenário de confronto -

A partir de 2013, e com a Síria em guerra civil, Israel vê com maus olhos a intervenção militar do Hezbollah e de Teerã para apoiar o regime de Bashar al-Assad.

Israel realiza centenas de ataques contra seu vizinho sírio, visando tropas do governo, forças iranianas e combatentes do Hezbollah.

- Aliança contra o Irã -

Em novembro de 2017, Netanyahu menciona a "cooperação frutífera" e "secreta" de Israel com países árabes, em um contexto de preocupação com a crescente influência do Irã no Oriente Médio.