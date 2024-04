Irã intercepta navio 'vinculado' a Israel no Golfo

O Irã, que não reconhece o Estado de Israel, descreve frequentemente esse país como um "regime sionista".

Pouco antes, duas agências de segurança marítima haviam indicado que um navio havia sido apreendido "por autoridades regionais".

Uma delas, a empresa de segurança britânica Ambrey, afirmou ter "observado imagens estáticas mostrando pelo menos três indivíduos saltando rapidamente de um helicóptero" em um navio cargueiro.

Ambrey sublinhou que a Guarda Revolucionária "já tinha utilizado este método de abordagem na apreensão de navios no Estreito de Ormuz", único ponto de passagem para as exportações de vários produtores importantes do Oriente Médio.

Após o anúncio da apreensão do navio, o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, afirmou que o Irã "sofrerá as consequências da sua decisão de agravar a situação" na região.

A apreensão ocorreu em um contexto de tensões crescentes após a guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada por um ataque de comandos do grupo islamista em território israelense em 7 de outubro.