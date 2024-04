Jovens ucranianos mantêm a cidade de Kharkiv viva apesar dos bombardeios

Oleg lamenta que muitos tenham fugido da cidade, especialmente entre a renomada elite intelectual desta cidade universitária.

"Os poucos que decidiram ficar devem carregar sobre os ombros o peso da vida cultural local", explica.

Na primavera de 2022, as forças russas cercaram parcialmente Kharkiv, mas em maio retiraram-se de forma definitiva. A cidade tornou-se um símbolo de resistência.

"Kharkiv é uma cidade de heróis que continuam defendendo a sua cultura", diz Andriy Panchishko, estudante do Teatro Nacional de Ópera de Kharkiv. Os ensaios e espetáculos foram retomados recentemente no subsolo do prédio.

Após um ano de ensino à distância, Andriy poderá retornar aos palcos.

"Eu vim, mas muitos estudantes têm medo de estudar em Kharkiv", diz ele.