'Literalmente Qualquer Outro', um candidato 'diferente' à presidência dos EUA

"Não havia opção de dizer 'ei, não gostamos de nenhum dos candidatos' (...). Algo tinha que acontecer para dizer a Washington que merecemos algo melhor como população. Os Estados Unidos têm as melhores e mais brilhantes pessoas do mundo e não podem me dizer que esses dois são o melhor que podemos ter", diz à AFP.

"Decidi mudar meu nome porque queria dar voz ao homem comum que sentia que não tinha voz". Desde janeiro de 2024, ele parou de se chamar de Dustin Ebey e passou a usar legalmente seu nome completo como "Literally Anybody Else", Literalmente Qualquer Outro, em tradução livre. Agora ele coleta assinaturas para ser incluído nas cédulas de votação.

- "Queremos mais alguém"-

No fim de semana passado, chegou sozinho a um parque no centro de Dallas. Ele mesmo montou sua mesa, arrumando diligentemente as canetas e o cadastro de assinantes. Alguns olham para ele com curiosidade, outros riem e tiram fotos. Ele tenta abordá-los, embora nem sempre tenha sorte. De vez em quando aparece um entusiasta.

"É uma espécie de voz para dizer 'Sim, queremos outra pessoa'. Vou votar nesse cara porque, neste momento, acho que qualquer outro poderia aparecer e fazer um trabalho melhor do que Donald Trump ou Biden (. ..). Acho que 'Literalmente Qualquer Outro' poderia fazer melhor", diz Brandon Ríos, um trabalhador do setor financeiro de 28 anos, após assinar seu endosso.

Neste país, onde desde meados do século XIX os partidos Democrata e Republicano alternam o comando na Casa Branca, cada estado tem as suas próprias regras para incluir um candidato nas urnas.