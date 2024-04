Maduro propõe prisão perpétua na Venezuela para crimes de corrupção e traição

Maduro fez a proposta ao falar sobre a prisão de dezenas de funcionários desde o ano passado por um esquema de corrupção na estatal petrolífera PDVSA, que, segundo a ONG Transparência Venezuela, representou um desfalque de quase 17 bilhões de dólares (86,3 bilhões de reais, no câmbio atual).

Na terça-feira, foi preso El Aissami, que foi homem de confiança do presidente, ex-ministro do Petróleo (2020-2023) e ex-vice-presidente (2017-2018), além de ocupar altos cargos no governo do falecido Hugo Chávez.

"Tenho que confessar, como ser humano que sou, a dor que isso me causou, mas a ferida está curada. Não há dor, o que há é raiva e indignação, e eu estou seguindo em frente com mão de ferro, e não se enganem, traidores bandidos!", declarou Maduro sem mencionar explicitamente El Aissami.

Uma reforma constitucional precisa passar pelo Parlamento e, em seguida, ser aprovada em referendo.

O crime de traição à pátria costuma ser imputado na Venezuela a opositores detidos por acusações do chavismo de conspirar para derrubar Maduro ou assassiná-lo.

As inabilitações políticas, por sua vez, têm sido uma arma para tirar do caminho adversários.