Mídia oficial iraniana diz que ataque a Israel atingiu base aérea de Neguev

O ataque iraniano com drones e mísseis deste domingo (14, noite de sábado em Brasília) contra Israel atingiu "com força" uma base aérea no deserto do Neguev, informou uma mídia estatal de Teerã.

"A principal base aérea israelense no Neguev foi um alvo bem-sucedido do míssil Khaibar", indicou a agência de notícias estatal iraniana IRNA, acrescentando que "imagens e dados indicam que a base foi atingida com força". Israel afirmou que sua instalação militar sofreu "danos menores".

rkh-mz/kir/mas/am