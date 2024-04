Moradores de Jerusalém buscam proteção em meio a ataque iraniano contra Israel

Eles seguiram as instruções do governo, compraram alimentos não perecíveis e se prepararam para ir ao búnquer do prédio residencial.

Ele disse esperar que a vida cotidiana seja interrompida nos próximos dias.

"Amanhã não haverá trabalho. Inclusive as reuniões, tudo foi cancelado. As escolas estão fechadas. Tenho uma filha que devia fazer uma prova importante amanhã, mas tudo foi cancelado", contou à AFP.

Os moradores do norte de Israel também se prepararam para os ataques.

"Realmente, sinto medo da guerra, isto é sério", declarou à AFP Summer Khalil, de 52 anos, na aldeia de Majd al Krum, na Galileia.

"Se ouço as sirenes, não vou saber o que fazer, estamos perto da fronteira com o Líbano. Comprei 30 garrafas d'água, eram quase as últimas. Não havia leite na loja", assegurou.