Nadal vai enfrentar Cobolli em Barcelona em sua volta às quadras

O tenista Rafael Nadal voltará a competir nas quadras pela primeira vez desde janeiro no torneio ATP 500 Conde de Godó, em Barcelona, no qual enfrentará o italiano Flavio Cobolli na primeira rodada, após sorteio realizado neste sábado (13).

O espanhol de 37 anos, com 22 títulos de Grand Slam no currículo e 12 vezes vencedor em Barcelona, sofreu uma lesão na coxa no torneio de Brisbane em janeiro passado e desde então teve que se retirar sucessivamente de vários torneios, como Aberto da Austrália, Doha, Indian Wells, Miami e, mais recentemente, o Masters 1000 de Monte Carlo.

Seu compatriota Carlos Alcaraz, que também desistiu do torneio monegasco na semana passada devido a uma lesão no braço, também participará da competição em Barcelona.