Newcastle goleia Tottenham (4-0) e é 6º colocado na Premier League

Os dois primeiros gols vieram num espaço de 95 segundos, levantando a torcida do Newcastle. Anthony Gordon deu uma assistência para Alexander Isak abrir o placar (30') e logo depois o próprio Gordon ampliou (32'), em duas jogadas em que o zagueiro Micky van de Ven foi driblado com facilidade.

No segundo tempo, Isak (51') recebeu um lançamento em velocidade e chutou na saída do goleiro Guglielmo Vicario marcando seu 17º gol na temporada no campeonato inglês, o sétimo nos últimos seis jogos. O Newcastle encerrou a goleada em um escanteio desviado de cabeça por Fabian Schar (87').

A programação dos 'Spurs' tem tudo para ser complicada, com jogos contra Arsenal, Chelsea e Liverpool nos próximos dias. Já o Newcastle é o sexto com 50 pontos, à frente do Manchester United (7º, 49 pontos) e do West Ham (8º, 48 pontos).

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Newcastle - Tottenham 4 - 0