Nova concessão petrolífera na Guiana alimenta tensão com Venezuela

Uma nova concessão de petróleo concedida pela Guiana ao gigante americano ExxonMobil reacendeu as tensões com a vizinha Venezuela, que neste sábado (13) rejeitou "energicamente" essa licença ao denunciar que a área de futura exploração está localizada em águas disputadas entre os dois países.

A ExxonMobil anunciou na sexta-feira em um comunicado que recebeu luz verde do governo de Georgetown para a exploração de petróleo no bloco Stabroek, uma vasta área marítima com enormes reservas.

O projeto, conhecido como Whiptail e que prevê um investimento de 12,7 bilhões de dólares (R$ 64,5 bilhões), "aumentará a capacidade de produção do país para aproximadamente 1,3 milhões de barris por dia", afirmou Liam Mallon, presidente da ExxonMobil, citado na nota.