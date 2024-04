Polícia identifica autor de ataque com arma branca na Austrália e nega terrorismo

A polícia australiana identificou um homem de 40 anos com problemas de saúde mental como o autor de um ataque com arma branca neste sábado (13) em um shopping center em Sydney, que deixou seis mortos e vários feridos em estado crítico.

O subcomissário do estado de New South Wales, Anthony Cooke, disse que o homem, originário do estado de Queensland, era conhecido pelas autoridades e que "nada" sugere que "tivesse alguma motivação particular, ideológica ou de outro tipo".

"Sabemos que o agressor em questão sofria de problemas de saúde mental", acrescentou.