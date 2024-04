Rennes agrava sua crise com derrota em casa para o Toulouse

O Rennes continua agravando a sua crise ao sofrer a quarta derrota consecutiva, a terceira delas na Ligue 1, com um placar de 2 a 1 em seu estádio diante do Toulouse, neste sábado (13), pela 29ª rodada do Campeonato Francês.

O time, que foi quarto colocado da última edição da Ligue 1, vê agora diminuirem suas chances de disputar uma competição europeia na próxima temporada. A equipe está em nono lugar e o Lyon (10º), apenas um ponto atrás, pode ultrapassá-la na classificação no domingo, na partida contra o Brest (2º).

Desiré Doué abriu o placar para o Rennes no Roazhon Park aos 20 minutos, mas o Toulouse se recuperou momentos depois com gols do venezuelano Cristian Cásseres Jr (22') e do franco-maliano Moussa Diarra (32').