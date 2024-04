Wrexham, clube do ator Ryan Reynolds, conquista acesso à 3ª divisão inglesa

O Wrexham continua assim a sua aventura particular depois de ter sido comprado por dois atores de Hollywood. Sua história é acompanhada no documentário "Welcome to Wrexham", produzido por Reynolds e McElhenney.

A crescente notoriedade do Wrexham nos Estados Unidos permitiu ao time realizar uma turnê de pré-temporada pela América do Norte, incluindo até partidas contra Chelsea e Manchester United.

O canadense Ryan Reynolds, de 47 anos, conhecido por seu papel de super-herói em "Deadpool", entre outros, manifestou seu objetivo de um dia levar o Wrexham à Premier League.

