Alcaraz desiste de participar do ATP 500 de Barcelona devido a uma lesão

O tenista Carlos Alcaraz, número 3 do mundo e vencedor das duas últimas edições do ATP 500 de Barcelona, não poderá defender o título devido a uma lesão sofrida há uma semana, anunciou neste domingo a organização do torneio da capital catalã.

"O jogador murciano voltou a sentir a lesão sofrida na semana passada em Monte Carlo no treino de domingo e, apesar de ter tentado até o último momento, não estará presente", explicaram os organizadores do evento em um comunicado.

Depois deste revés, o jovem de 20 anos está agora de olho no Aberto de Madri, onde também venceu as duas últimas edições, e que começa no dia 24 de abril.