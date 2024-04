Inter empata mas pode conquistar 'Scudetto' no dérbi contra o Milan

O título pode chegar matematicamente para a Inter na próxima rodada, na segunda-feira, 22 de abril, caso vença o clássico contra o Milan, que neste domingo sofreu muito para empatar em 3 a 3 na casa do modesto Sassuolo, penúltimo colocado da tabela.

"A Inter vai ser campeã, mas vamos tentar não fazer isso acontecer no clássico, devemos isso aos nossos torcedores", garantiu o técnico do Milan, Stefano Pioli.

Neste domingo, no estádio Giuseppe Meazza, o time 'nerazzurro' não pôde contar com o artilheiro argentino Lautaro Martínez nem com o zagueiro francês Benjamin Pavard, ambos suspensos.

Apesar destas ausências, a equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi tomou a iniciativa e conseguiu ficar em vantagem no placar em duas ocasiões. Primeiro com um gol aos 12 minutos do francês Marcus Thuram, que aproveitou um excelente passe do companheiro chileno Alexis Sánchez, e depois com um pênalti convertido pelo turco Hakan Calhanoglu (74').

Mas em duas ocasiões a equipe da Sardenha conseguiu empatar, com dois chutes rasteiros na área do uzbeque Eldor Shomurodov (64') e de Nicolas Viola (83').

"Este empate é decepcionante. Estamos a dois pontos do nosso objetivo, por isso ainda não acabou", alertou Inzaghi.