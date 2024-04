Irã se considera vingado e alerta a Israel que não responda

- "Resposta recíproca" -

Após o anúncio do ataque, o Irã pediu aos Estados Unidos que "fiquem de fora" do conflito com Israel.

Baghari indicou que as autoridades iranianas "enviaram uma mensagem aos Estados Unidos avisando que se cooperarem com Israel nas suas possíveis próximas ações, as suas bases não estarão mais seguras". Washington possui várias bases militares na região.

"O próximo tapa será mais violento", diz um mural inaugurado na noite de sábado na Praça Palestina, em Teerã, onde milhares de pessoas se reuniram após o ataque gritando "morte a Israel" e "morte aos Estados Unidos".

O Irã "pode intensificar as suas ações se quiser, porque pode escolher entre várias opções, como o Hezbollah, distúrbios marítimos ou bombardeios contra alvos israelenses vulneráveis no exterior", analisou Nishank Motwani, do Australian Strategic Policy Institute, em Washington.

Após o ataque, as autoridades israelenses não revelaram as suas intenções, mas não tinham previamente descartado a possibilidade de atacar em território iraniano, provavelmente visando instalações militares ou nucleares, segundo especialistas.